Ardea | grave incidente all’alba | 2 feriti

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Bruttoquesta mattina attorno alle ore 6:30 a Marina di, in via Bergamo, la strada che congiunge il lungomare con via di Campo Selva e via Laurentina nei pressi della rotonda dell’Idrica. A scontrarsi due auto, una Opel Astra e una Ford Focus.i due conducenti Nello scontro, la cui dinamica è ancora al vaglio, sono rimastiin maniera seria i due conducenti. Alla guida dell’Astra si trovava un uomo di 73 anni, mentre la Focus era condotta da una donna di 37 anni. Ad avere la paggio proprio la donna, che ha riportato le ferite più gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Riuniti di Anzio. La donna, invece, al pronto soccorso del S. Anna di Pomezia. Sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Anzio per i ...

