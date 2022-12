(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Gli eventi datati 14Domenica 141997 la Juventus era di scena a Piacenza. Una squadra straziata dalla morte di Giovanni Alberto Agnelli, il quale quattro giorni prima era al Delle Alpi per la sfida di Champions contro il Manchester United. Chissà cosa avrebbe pensato Giovannino di Edgar Davids, che quel dì in Emilia faceva il suo debutto con la maglia della Vecchia Signora. L’olandese rimase a Torino fino al 2003 e durante gli anni in bianconero gli venne riscontrato un glaucoma: per proteggere gli occhi fu costretto a giocare con un paio di occhiali. Lo scorso 19 giugno su Tuttosport Sergio Baldini ha raccontato il suo trasferimento al Milan alla Juventus. Era il giorno del cinquantacinquesimo compleanno di Corrado Corradi, 83 presenze nel campionato cadetto tra Parma, Napoli, Venezia e Reggiana. E il 14di ...

Comune di Quartu Sant'Elena

Nel2017 l'azzurra arriva sull'Engadina in un momento difficile della stagione ed esce nel superG.QUANDO GIOCA PAOLA EGONU AL MONDIALE PER CLUB CALENDARIO E PROGRAMMA MERCOLEDÌ 14: 17.30 VakifBank Sport Kulubu vs Kuanysh Club NELLA BIBLIOTECA MINORANZE A DICEMBRE DUE LABORATORI DI ORIGAMI IN LINGUA SARDA Il neopresidente Anpas racconta a VITA i suoi inizi da soccorritore nella Fratellanza militare, antica pubblica assistenza fiorentina, negli anni 90. E l'emozione del nuovo incarico, col messaggio via ...Alla BLM Group Arena ieri sera (13 dicembre) la Dolomiti Energia ha vinto 85-80 sul Veolia Towers Amburgo. Si giocano 40’ di equilibrio e battaglia sportiva tra due squadre con assenze importanti ma ...