Scioperare è sbagliato Clamoroso | ecco chi fa godere la Meloni

(Di martedì 13 dicembre 2022) Luigi Sbarra, segretario della Cisl, è stato uno dei primi ad esprimere solidarietà a Giorgiaper le minaccia di morte inviate a lei e alla figlia. «Sono atti inqualificabili. Quando il dissenso arriva a questi livelli c'è sempre da preoccuparsi, tanto più quando è rivolto a chi rappresenta le istituzioni democratiche», dice a Libero.Vede una rabbia sociale pronta ad esplodere nei prossimi mesi? «La situazione del nostro Paese non è facile, tra aumento della povertà, disoccupazione, precarietà del lavoro e un'inflazione che viaggia oltre il dodici per cento e mette in difficoltà milioni di famiglie. C'è molta tensione, e anche molta voglia di cavalcarla. Per fortuna il nostro Paese ha anticorpi forti ed uno di questi è quell'area sociale riformista che si oppone alla protesta radicale, canalizzando il malcontento verso forme di mobilitazione responsabile e ...

La Cisl non seguirà le altre due grandi organizzazioni sindacali, la Cgil e la Uil, che sciopereranno e scenderanno in piazza contro la manovra finanziaria del governo Meloni. A spiegare i motivi di ...'Uno sciopero contro la manovra è legittimo ma in questa fase secondo noi èperché scarica sacrifici sui lavoratori e trasferisce tensioni su aziende già in difficoltà che non hanno alcuna responsabilità'. Lo ha affermato Luigi Sbarra , segretario Cisl, intervenuto ...Sciopero generale Roma venerdì 16 dicembre. Dalla scuola fino ai trasporti, sarà un giorno ricco di disagi per chi deve muoversi nella Capitale. Ma anche per chi deve usufruire di ...ROMA - Venerdì 16 dicembre sciopero generale del Lazio: possibili disagi. Come fa sapere l'Inps, il prossimo 16 dicembre è stato indetta, per l’intera gior ...