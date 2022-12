Qatargate | Bruxelles vota per rimuovere Kaili da vicepresidente del Parlamento Ue Sigilli agli uffici dell’assistente di Bartolo Pd

(Di martedì 13 dicembre 2022) Evava verso la destituzione. Sulla vice-presidente deleuropeo, travolta dallo scandalo, pende la richiesta della Conferenza dei presidenti dell’Eurocamera che in mattinata hato all’unanimità la cessazione anticipata dell’incarico, arrestata nell’ambito dell’inchiesta di corruzione con il Qatar. L’aula dovràre tale proposta e lo farà all’inizio della sessione dizione fissata a mezzogiorno. Come spiegato dalla presidente Roberta Metsola alla plenaria la deliberazione arriverà a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. A quel punto l’Eurocamera dovrà trovare un accordo su un altro, ma i socialisti possono stare sereni. Fonti interne al Ppe fanno sapere che l’intesa di maggioranza non dovrebbe essere scalfita, ...

... ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen parlando delcome di una 'questione molto ... Le nuove perquisizioni vedi anche Chi è Antonio Panzeri, ex europarlamentare indagato aE ...La seconda questione che mi fa molto arrabbiare è che asi dica 'sono italiani', ma non è ... La Russa non si capacita del. E attacca la Ronzulli Altro tema su cui si esprime l'ex ...Ancora perquisizioni dopo che sono stati trovati 750mila euro in contanti alla vicepresidente, ora sospesa. La moglie e la figlia di Panzeri sono ai domiciliari, lui è stato definito «manovratore» con ...La politica europea è scossa da uno scandalo di presunta corruzione che coinvolge diversi esponenti del Parlamento Ue. Sarebbero stati pagati dal Qatar per influenzare le decisioni europee.