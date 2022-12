“Piani anti-dissesto? Spesso finiscono nel cassetto e non tutti i Comuni bergamaschi li rispettano”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 dicembre 2022) Bergamo. “di mitigazione del rischio idrogeologico? Dal Piano di Protezione Civile a quello specifico per il rischio alluvioni, ogni Comune è obbligato ad averne uno, ma una volta che si è a posto con la Legge questitendono a finire nel. Soprattutto, sono dei semplici pezzi di carta se poi le scelte urbanistiche delle amministrazioni non sono coerenti con le indicazioni che contengono”. Insomma, se alla teoria non segue la pratica. “Succede anche in provincia di Bergamo”, dove in passato Claudio Merati ha persino visto spuntare dei box auto in zone a rischio valanghe. Ma è solo un esempio. Ultimo “ingegnere capo” del Genio civile, per oltre quarant’anni Merati ha lavorato in Regione Lombardia, dove ha anche ricoperto il ruolo di Dirigente di Unità Organizzativa per la sede territoriale di Bergamo. Lunedì 12 ...