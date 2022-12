Orietta Berti svela un particolare sul suo cachet al GF VIP 7

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 13 dicembre 2022)stupisce sempre. L’opinionista più fuori luogo della storia del Grande Fratello Vip, ieri, nel corso della ventiduesima puntata del reality show Alfonso Signorini non ha mancato di lanciarle una frecciatine e lei ha dato una risposta assolutamente inaspettata. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 La frase suldell’opinionista che nessuno si aspettava Il conduttore del Grande Fratello Vip 7 non manca occasione per punzecchiare la sua opinionista sul lautoche riceve. Ieri, nel corso della ventiduesima puntata le ha dato addirittura della tirchia. Ma la risposta diha sorpreso tutti: “Guarda Alfonso, io non ho ancora fatto fattura dall’inizio della trasmissione. Anzi, non ne faccio da quando stavo sulla barca lì, ...