Nuoto | dominio Italia a Melbourne | oro e record mondiale nella 4×100 | Paltrinieri trionfa nei 1500

(Di martedì 13 dicembre 2022) Oro edel mondostaffettastile libero maschile. Poco prima, un infinito Gregorioancora neistile libero. È la fotografia delazzurro ai mondiali diin vasca corta di. Ad aprire lo show è il 28enne di Carpi, che non ancora appagato dall’aver già messo al collo in questa stagione due ori ai Mondiali di Budapest e altri tre agli Europei di Roma, si è preso pure il secondo oro iridato in vasca corta dopo quello conquistato a Doha nel 2014. Mai nessunno ci era riuscito prima.si è imposto in 14’16”88 davanti al francese Damien Joly (14’19”62) e al norvegese Henrik Christiansen (14’24”08). Poi è arrivata l’ennesima ...

... sabato e domenica alle 18.30, verranno proposti gli 'Highlights Mondiali', una sintesi di ... Dopo ilai recenti Campionati Europei di Roma, gli Azzurri sono pronti per questo grande e ...I biancoverdi restano in partita meno di un tempo fino al 2 - 2 di Vidovic; poi èdei ... Tutto facile anche per l'AN Brescia che domina 15 - 5 la Distretti Ecologici Roma. Per i lombardi, ...Dopo i Campionati Europei di Roma, nella Casa dello Sport di Sky, un altro grande appuntamento con il nuoto, il 16th Fina World Swimming ...Torna a sorride l'Ortigia dopo le due sconfitte. Grande partita per il TeLiMar. Amarezza invece per il Catania che sfiora la vittoria. I rossazzurri sono stati costretti ad accontentarsi del pareggio, ...