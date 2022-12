NFL 2022 2023 | “Mr Irrelevant” batte Tom Brady | Eagles prima franchigia ai playoffs

(Di martedì 13 dicembre 2022) Partiamo dalle basi, Mr.nel gergo NFL è il soprannome che prende colui che al draft viene selezionato con l’ultima scelta disponibile. Quest’anno i San Francisco 49ers al settimo giro, con la scelta n°262, hanno selezionato Brock Purdy, quarterback classe ’99 proveniente da tre anni di college football giocati a Iowa State University. Le scelte degli ultimi giri al draft non hanno assolutamente la certezza di giocare in NFL, spesso non si termina il training camp oppure si finisce nelle practice squads. Purdy riesce ad entrare nel roster dei 49ers come terzo QB dietro Trey Lance e Jimmy Garoppolo. Lance si frattura la caviglia e termina la sua stagione dopo due partite, Garoppolo gioca titolare fino a Week 13, quando si infortuna al piede. Entra Purdy, che guida incredibilmente alla vittoria i suoi sui Miami Dolphins. LE DATE DELLA STAGIONE NFL RISULTATI E ...

