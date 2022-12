Napoli | duello con l'Inter per un talento dell'Empoli

Calciomercato.com

Ma ile il club nerazzurro sono pronte alanche sul mercato. Entrambe, infatti, seguono con grande interesse le evoluzioni di un giovane gioiellino dell' Empoli, tra le rivelazioni di ...Pensato per il pubblico di tutte le età anche il celebre spettacolo dell'opera dei pupi dei Fratelli"Ildi Agricane e Orlando", in programma il 30 dicembre sempre all'Auditorium "... Napoli, duello all'Inter per un talento dell'Empoli DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Il Milan prosegue la preparazione a Dubai in vista del ritorno in campo previsto il prossimo 4 gennaio contro la Salernitana alle 12.30 all'Arechi. I rossoneri, dopo aver ...Villarreal e Lille, sale il ulteriormente il livello degli ultimi due test per il Napoli di Luciano Spalletti in vista della ripresa del campionato il 4 gennaio contro l'Inter al Meazza: ...