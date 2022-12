“Mi ricorda il primo Buffon” | il paragone incredibile dell’ex portiere

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 13 dicembre 2022) Giginon vuole proprio saperne di lasciare il calcio, ma sono diversi i giovani portieri che ormai vengono paragonati a lui. Non ci sono dubbi sul fatto che Gigisia stato uno dei più grandi portieri della storia del calcio italiano, per questo motivo su TvPlay un suo illustre collega ha deciso di eleggere in qualche modo un suo possibile erede. LaPresseIn occasione dell’ultima puntata della diretta su Twitch di TvPlay è stato chiamato come ospite l’exdi Udinese e Sampdoria Luigi Turci, con quest’ultimo che ha risposto a diverse domande sul suo ruolo e sui colleghi italiani. “Negli anni 90 per poter diventare ildella Nazionale bisognava giocare in una grande squadra e soprattutto disputare almeno una grande stagione prima di poter essere chiamato. L’Italia ha sempre avuto grandi ...