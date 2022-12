Meloni | “No all’uso della forza contro giovani e donne in Iran”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 13 dicembre 2022) Giorgiaè intervenuta in Parlamento per un’informativa sui temi di più stretta attualità in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre. L’Europa deve avere “un ruolo più incisivo” nella crisi ucraina, ha detto la premier. Sul fronte energetico deve ricalibrare la rispostala speculazione, perché quella che c’è al momento è “insoddisfacente e inattuabile“.ha toccato anche il dossier immigrazione. Si deve “passare dal dibattito sulla redistribuzione a quello sulla difesa comune dei confini esterni dell’Ue” ha dichiarato la presidente del Consiglio. La premier ha quindi approfondito alcuni nodi principali da affrontare a Bruxelles, al Consiglio europeo di giovedì 15 e venerdì 16 dicembre. La presidente del Consiglio, Giorgia, nell’aulaCamera durante le ...