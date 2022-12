Maltempo | oggi allerta gialla in 6 regioni del Sud Intensi temporali anche in Sicilia e Calabria

Fanpage.it

Nuova giornata dial Centro - Sud con la Protezione civile che ha diramato l'avviso di allerta meteo di colore giallo per sei regioni: la Calabria e parte di Molise, Campania, Basilicata, Sicilia e ...Secondo alcuni media locali, fino a 15 centimetri di neve sono caduti vicino all'aeroporto di Stansted, uno dei più colpiti dalla cancellazione di oltre 100 voli - tra ieri e- anche in quelli ... Previsione meteo Roma e Lazio per oggi 13 dicembre: torna il maltempo, in arrivo piogge forti Meteo: piogge sparse in Italia con neve a bassa quota al Centro-Nord, maltempo a ripetizione nei prossimi giorni ma con aria molto mite ...Il racconto dell’ingegnere Giuseppe Bruno, impossibilitato insieme alla sua ragazza a rientrare a Pisa: "In 2mila accatastati a Stansted tra area check-in e gates" ...