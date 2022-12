La provocazione di Santanchè | “Mettiamo prima a gara le spiagge piene di rifiuti e tossicodipendenti”

Leggi su tpi

(Di martedì 13 dicembre 2022) La ministra del Turismo Daniela Santanché lancia unasulle concessioni balneari nel corso dell’Assemblea di Confesercenti: “Io credo sia meglio assegnareleche non sono assegnate: ci sonolibere meravigliose dove ci sono, nessuno pensa a tenerle in ordine, forse potremmo cominciare da lì. Naturalmente devono essere fruibili per tutti”. Sulle gare d’appalto “credo chedi otto mesi o un anno – dice – non saremo in grado di farle”. Ne parla nonostante le deleghe non siano in capo a lei ma al ministro della Protezione civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci: “Io sono stata tirata in ballo per un presunto conflitto di interessi”, ricorda la ministra, in riferimento alla sua quota di ...