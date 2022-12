Incidenti in bici | due feriti gravi in poche ore in Fvg

Un uomo e una donna che viaggiavano in bicicletta sono rimasti gravemente feriti in duestradali avvenuti in poche ore in Fvg. Entrambe le persone sono state ricoverate. L'uomo, ...che la...I viaggi a piedi, ino con un mezzo pubblico sono crollati nel primo semestre del 2022 dal 37,... il 2021 ha registrato quasi il 30% in più disull'anno precedente, con 2.875 vittime (+...Un uomo di circa 30 anni versa in gravi condizioni a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale accaduto nella prima serata di ieri tra Flambro ...Teramano perde la vita in bicicletta, investito contro un guard rail da un furgone impazzito nella zona industriale di Vicenza. L’incidente mortale è avvenuto sabato pomeriggio ...