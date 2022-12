Giro d’Italia 2023 | un’altra stella al via della Corsa Rosa | l’ex campione del mondo Mads Pedersen

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) Non avrà la stessa rilevanza del Tour de France, ma ilsta mettendo su una startlist di assoluto valore. Siamo ancora a dicembre, ma l’appuntamento con lasi sta riempiendo di stelle del ciclismo internazionale. Oggi ha infatti annunciato la sua presenza sulle strade del Bel Paese anche: il danese,del2019 ad Harrogate, va a caccia di successi parziali. Le sue parole: “Ciao a tutti. Sono molto contento di dire a tutti che il prossimo anno voglio correre il. Dopo le vittorie di tappa al Tour e alla Vuelta ne voglioal. Quindi ci vediamo in Italia”. Come specificato, quest’anno è ...