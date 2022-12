F1 | la rivoluzione dei team principal e un Frederic Vasseur che dovrà districare diverse matasse in casa Ferrari

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sembrava essere un tranquillo martedì di dicembre, con il pensiero rivolto solamente al Natale, tra regali e preparativi vari. La Formula Uno, invece, ha deciso di proporci oggi una vera e propriaa livello di. Un effetto domino che è stato scaturito dall’ufficialità dell’addio diall’Alfa Romeo e che poi, nel corso della mattinata, tessera dopo tessera, è andato a cambiare in maniera notevole lo scenario della massima categoria del motorsport. Come detto, quindi, il nuovodellasarà proprio. Il 54enne nativo di Draveil, in Francia, prenderà in mano le redini della scuderia di Maranello, andando a sostituire il dimissionario Mattia ...