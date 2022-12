Elezioni | addio tessere cartacee | si pensa a documento digitale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Con il ministero dell’Interno si sta valutando la possibilità di sostituire leelettoralicon un”. Lo ha detto il sottosegretario all’innovazione Alessio Butti in audizione in commissione Trasporti della Camera, sulle linee programmatiche in materia di innovazione tecnologica e transizioneper i profili di competenza della commissione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.