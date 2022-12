Carlos Moreno | ideatore della “città dei 15 minuti” | venerdì al convegno Estramoenia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 dicembre 2022), urbanista franco-colombiano di fama internazionale, professore alla Sorbona e consulentesindaca di Parigi Anne Hidalgo,del modellodei 15, interverrà16 dicembre (dalle 9:30) al“Società, arte e architettura per lacontemporanea”, organizzato dall’associazione Est(ra)moenia del presidente Ambrogio Prezioso presso il DIARC a Palazzo Gravina (Aula Gioffredo, via Monteoliveto, 3 – Napoli).si soffermerà sulla “rivoluzioneprossimità”, concetto che include lo sviluppo di nuovi servizi per ogni quartiere, perche siano policentriche, multipolari e multifunzionali, in cui tutto ciò ...