Borse festeggiano inflazione Usa alla vigilia della Fed A Milano +1 | 3% sprint Pirelli e Bpm

(Di martedì 13 dicembre 2022) I prezzi in aumento più lento delle stime fanno sperare che la Banca centrale Usa sia meno aggressiva nei rialzi dei tassi. Attesa anche per Bce di giovedì. Euro risale a 1,06 sul dollaro, petrolio in aumento. Spread chiude a 188 punti, non regge recupero post dato Usa

Il Sole 24 ORE

Corre il prezzo del greggio, stabile il gas (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 dic - Chiusura in rialzo per le B ...