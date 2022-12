Usa verso la svolta sulla fusione nucleare | martedì l' annuncio

Leggi Anche Fusione nucleare più vicina: generata energia record da un esperimento europeo - Carrozza: 'Passo crucialefonte eco - sostenibile' Leggi Anche Cos'è la fusione nucleare: sostenibilità più vicina col nuovo record Scoperta avvenuta presso la la National Ignition Facility - La scoperta sarebbe ...Per il quotidiano, si tratta del "Santo Graal" dell'energia senza emissioni di carbonio che gli scienziati hanno inseguito sin dagli anni '50. La scoperta sarebbe avvenuta presso la National ...Gli scienziati sono stati in grado, per la prima volta nella storia, di produrre una reazione di fusione nucleare che genera più energia di quella necessaria per innescarla ...Gli Usa verso una svolta nella fusione nucleare. Il dipartimento statunitense dell'Energia annuncerà martedì, in una conferenza stampa, che gli scienziati sono stati in grado, per la prima volta nella ...