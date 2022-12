Uomini e Donne | Va In Scena Il Delirio Di Pinuccia!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’ultima puntata diappena trasmessa su Canale 5 é stata una sorta di Pinuccia Show. La dama di Vigevano ha perso il controllo e ha dato il peggio di sé. Prima ha inveito contro il povero Alessandro, poi ha sbraitato contro tutti quelli che le davano contro, pure contro Gianni Sperti. Insomma, c’è stato un vero e proprio caos in studio. Ecco tutti i dettagli! Pinuccia fuori controllo aPinuccia Della Giovanna ha seminato il caos nell’ultima puntata di. Ciò che é andato in onda su Canale 5, ha lasciato basiti anche i telespettatori, oltre che i presenti in studio. Pinuccia ha dato il peggio di sé. Insomma, la dama di Vigevano é parsa delirante e fuori controllo, tanto che persino Maria De Filippi ha faticato parecchio per cercare di riportare ...