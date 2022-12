Traffico Roma del 12-12-2022 ore 17 | 30

(Di lunedì 12 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto Iniziamo dalla situazione sulla A1Napoli dove segnaliamo un veicolo in fiamme tra la A24-teramo e la diramazioneSud verso Napoli stare attenzione sempre sulla 1 file in direzione Napoli tra la diramazione dinord e Guidonia Montecelio sulla carreggiata esterna del raccordo code tra laFiumicino la diramazione diassurda interna Invece sì in coda tra la Cassia bis e la Salaria è ancora tra la Bufalotta e la Appia auto in coda anche sulla tangenziale Tra l’olimpico e la Salaria verso San Giovanni in direzione del Foro Italico code tra il viale Castrense l’ aquila e tra Batteria Nomentana e la Salaria incolonnamenti anche sul tratto Urbano della A24 direzione raccordo in via della ...

, 12 dicembre 2022 "Altro tema è la questione dell'immigrazione. Si parla di cambio di rotta, ma ... In Italia non si entra illegalmente, vogliamo combattere ildi essere umani e le morti in ...Eugenio Patanè , Assessore ai Trasporti e alla MobilitàCapitale, ha rilevato che "se ... Bisogna lavorare sulla diminuzione delprivato e della proprietà di autovetture attraverso ... Traffico Roma del 12-12-2022 ore 13:30 - RomaDailyNews Un bus con 41 bambini a bordo è uscito di strada, alla periferia di Roma, probabilmente per un malore dell'autista. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.50 in via Tiburtina, incrocio con via di ...Un bus con 41 bambini a bordo è uscito fuori strada a Roma. È accaduto alle ore 13,50 la S.O. ha inviato la squadra VVF di Tuscolano 2 (12/A) in via Tiburtina incrocio via di ...