Strage in un condominio a Roma | 3 morti Il killer voleva fuggire | nel suo zaino soldi e passaporto

(Di lunedì 12 dicembre 2022) - Claudio Campiti, l'uomo di 57 anni che nel corso della riunione in un bar in via Monte Giberto, zona Fidene, ha estratto la pistola, presa in un poligono di tiro, e ha fatto fuoco uccidendo tre ...

- Claudio Campiti, l'uomo di 57 anni che nel corso della riunione in un bar in via Monte Giberto, zona Fidene, ha estratto la pistola, presa in un poligono di tiro, e ha fatto fuoco uccidendo tre ...Nel bar era in corso la riunione didel consorzio Valleverde, un comprensorio ... era un consorziato e in passato aveva fatto minacce verbali", ha raccontato una donna scampata alla...Orrore alla periferia nord di Roma dove un uomo armato ha sparato alla riunione del consorzio di condomini di cui faceva parte, uccidendo tre persone e ferendone altre quattro.Riunione di condominio, è entrato, ha gridato: «Vi ammazzo tutti». Ha chiuso la porta, ha puntato la pistola de ha fatto fuoco. I bersagli erano i vicini ...