Strage di Fidene | lo scrittore Arrighi | “Possibile ‘alienazione’ dietro atroce gesto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Di fronte a simili ed efferati delitti, le persone rimangono spesso disorientate e si chiedono: perché la gente uccide? Come èche si arrivi a gesti così estremi ed irrispettosi della vita altrui? Da quanto si è appreso nelle ultime ore, fermo restando che le indagini sono ancora in corso, sembrerebbe che l’uomo fosse profondamente disturbato e che, dopo la drammatica morte del figlio avvenuta dieci anni fa a causa di un incidente sugli sci, avesse iniziato a comportarsi in modo strano, violento e minaccioso. Queste condotte erano state segnalate alle forze dell’ordine e proprio per tale motivo all’uomo era stato negato il rilascio del porto d’armi. Ritengo che l’omicidiario possa essere stato causato da una sorta diin cui si trovava l’uomo, condizione scatenata con ...