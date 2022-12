(Di lunedì 12 dicembre 2022)spiega come sarà il “suo”Democratico. In un’intervista rilasciata a La Stampa il candidato alla segretaria dice cheun«altrimentiper 20». Rimarca la differenza tra lui e Renzi («è uscito dal Pd e ora vuole i suoi voti, io no»). Ma boccia anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: «Soffia sui problemi senza offrire soluzioni». E si rallegra dell’iscrizione della sfidante Elly Schlein al Pd. Ma soprattutto: dichiara anche lui, come l’avversaria, guerra alle correnti: «hanno esaurito la loro funzione. Non stanno producendo pensiero, sintesi, classe dirigente, merito. Uno è plurale e ...

Dovrà vedersela coned Elly Schlein, anche loro candidati alla guida del Nazareno. 'Primarie aperte sì, ma il voto degli iscritti al Partito democratico valga il doppio rispetto a ...faccio il mio in bocca al lupo, tra noi c'è un rapporto di stima' - ha aggiunto - ma un ticket non sarebbe possibile 'perché è giusto mettere a confronto due visioni diverse. Io ... Stefano Bonaccini: «Serve un grande partito riformista o Meloni governerà per 20 anni» "Le correnti hanno esaurito la loro funzione: non stanno producendo pensiero, sintesi, classe dirigente, merito. Un grande partito o è plurale e aperto o non è, ma bisogna cambiare radicalmente. Io ho ...Paola De Micheli lancia il proprio manifesto per rilanciare il Partito democratico. L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17.30 a ...