Stati Uniti - Stellantis chiude limpianto di Belvidere | licenziati 1 200 operai

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il gruppoha deciso dire uno dei suoi impianti di assemblaggio neglia causa dei crescenti costi necessari per sostenere la transizione verso la mobilità elettrica. La fabbrica di, in Illinois,rà i cancelli il 28 febbraio prossimo e per gli oltre 1.200 lavoratori sarà avviata una procedura di licenziamento, anche se l'azienda ha garantito la possibilità di un loro ricollocamento in altre posizioni o fabbriche. "Il nostro settore hanno spiegato dalla sede nordamericana di Auburn Hills - è stato influenzato negativamente da una moltitudine di fattori come l'attuale pandemia da coronavirus e la carenza globale di microchip, ma la sfida più difficile da affrontare è l'aumento dei costi legati all'elettrificazione del mercato ...

