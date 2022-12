Scontro Bonaccini-De Gregorio | “Se canto ‘Bandiera rossa’? Forse alla gente interessano miei progetti Pd” “Si prende troppo sul serio”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Scintille a “In onda” (La7) tra Concita Dee Stefano, presidente della Regione Emilia Romagna e candidatosegreteria del Pd. La prima occasione di battibecco è il servizio mandato in onda sul politico dem, immortalato mentre intona “Bandiera rossa” nella trasmissione “Un giorno da pecora” (Radio Due). La conduttrice dubita ironicamente sul fatto checonosca davvero l’inno del partito comunista, ma il governatore sembra nonrla bene: “Guardi che, a differenza di molti che parlano del Pci e non ci sono mai stati, io ci sono stato, sono stato iscritto e mi sono candidato alle elezioni. Tante volte sentoparlare di una cosa che non conosce e dà patenti agli altri”. “Volevo sapere se è una canzone che canta”, replica De ...

Il Fatto Quotidiano

