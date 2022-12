“Satan’s Womb” | ovvero… “L’Utero di Satana”

Leggi su freeskipper

(Di lunedì 12 dicembre 2022) di Pier Giorgio Tomatis. Se sei un ricco VIP che può permetterselo e se la vita ti costringesse a cercare un rifugio, un riparo da persone che per varie ragioni (più che altro economico-criminali) ti vogliono morto, che cosa puoi fare per salvarti la vita e mantenere il lusso al quale sei abituato e non