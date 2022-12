Pillon condannato | aveva definito ' adescatori di minorenni' degli attivisti Lgbt

E' questa la decisione della Corte di Appello di Firenze - L'ex senatoreè statoper le statuizioni civili relative alla sentenza di primo grado, che era stata riconosciuta dal ...Leggi anche Non fate ascoltare quel tormentone a: l'anti - inno fluid di Elisa e Matilda De Angelis "Litoranea'contro Drusilla Foer a Sanremo: 'Festival sempre più LGBT: si può vere un ...Simone Pillon dovrà pagare 30 mila euro per aver definito gli attivisti Lgbt dell'associazione Omphalos come degli "adescatori di minorenni".Una condanna in primo grado secondo cui erano affermazioni «gravemente diffamatorie e non corrispondenti al vero le dichiarazioni e i racconti che l’avvocato Pillon faceva in giro per l’Italia sostene ...