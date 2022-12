Perché Ariete e Jenny De Nucci si sono lasciate? Le ultime news

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La cantantee l’attriceDesi. La loro relazione è terminata durante l’estate. L’annuncio della rottura è stato dato via social dall’attrice, cosa avrà detto? E qual è stata la motivazione della rottura? Cerchiamo adesso di fare chiarezza e capire cosa sia successo tra le due., stasera il concerto a Roma: date tour, orario e scaletta di Mercoledì 6 Luglio 2022 RotturaDe, l’annuncio sui social “Io e Arianna non stiamo più insieme vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. È da un po’ che volevo scriverlo ma ultimamente sto diventando ingestibile da tenere privata come cosa quindi please ...