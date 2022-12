Patrizia Rossetti non fa sconti | “Incavolata come una belva”

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nonostante nella casa del Grande Fratello Vipabbia legato molto con Attilio Romita, sabato notte l’ha bacchettato per il suo comportamento con Sarah Altobello. Secondo la conduttrice, Mimma Fusco avrebbe tutte le ragioni per essere furiosa con il compagno, dopo aver visto le effusioni con la gieffina pugliese. Patty Lipsticks non si è risparmiata ed ha proprio detto che al posto di Mimma lei sarebbe ‘una: “Io mi sarei inca….una”. “Bisogna cercare di mettersi nei panni di chi vede tutto da fuori. Se io sono fuori e sono la sua donna mi inca**ounae di brutto. Capisco che non è successo nulla, ma da fuori avrei fatto ...