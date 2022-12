MJF pensa al futuro | “Non voglio invecchiare sul ring | mi ritirero’ presto”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 12 dicembre 2022) MJF è l’attuale campione mondalie della AEW. Per via del suo talento e della carta d’identità giovanissima, ildel wrestler sembra sempre piu’ rose e fiori. Non ha ancora rinnovato con Tony Khan e a breve farà parte del cast per il film sulla famiglia Von Erich. Sta iniziando già a guardarsi attorno, e questa “sensazione” è stata confermata dalle sue ultime dichiarazioni, come sempre molto scottanti. Parole al veleno “Ogni volta che mi vedete in tv, voi soffrite ed io godo. Quando vinco vi rode perchè siete consapevoli ed invidiosi che io, in appena 26 anni, ho realizzato molto piu’ di quello che farete voi in tutta la vita. Quando arrivero’ nei miei 30 lascero’ l’industria del wrestling solo dopo averla sfruttata al massimo.”