Marocco | Ben Jelloun | «Il calcio è un motore di emozioni»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Le parole dello scrittore marocchino Bensull’impresa che sta compiendo la Nazionale del suo paese Tahar Ben, famoso scrittore e poeta marocchino, vincitore anche di un Premio Goncourt nel 1987 ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole sulla nazionale del, rivelazione di Qatar 2022. PARTITA CON IL PORTOGALLO – «Ho visto la partita a Casablanca con gli amici. Quando En-Nesryi ha segnato il gol, siamo impazziti: abbiamo urlato, ballato come matti, alcuni piangevano per l’emozione. É stato un momento magico, magico, straordinario, magnifico».– «Lo sport è ildelle. Ma niente batte il. È lo sport più popolare, quello che unisce le persone e dà loro un eccezionale ...

La Gazzetta dello Sport

