La morte del proprio animale è un trauma sottovalutato Ma qualcosa sta cambiando

Riceve un sms anonimo sul cellulare: 'Fai un testDna'. Poi la scoperta choc sul suo papà A un passo dallaper l'anoressia: 'Avevo scritto il testamento per mia madre'. Poi il miracolo ......che lui sta sicuramente progettando di scrivere un articolo - rivelazione sulla falsadi ... Sono i malinostro tempo Fatico in un mondo così. Ho altri miliardi di difetti, ma non questi Mi fa ...Un ragazzo di 16 anni è stato trovato morto in casa sua domenica pomeriggio, in una via del centro storico di Fano. La scoperta choc è stata fatta da alcuni famigliari della ...Uomo trovato morto in hotel: è giallo sulle cause della morte di un 24enne la cui salma non presenterebbe segni di violenza subita da terzi ...