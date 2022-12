(Di lunedì 12 dicembre 2022)e Jansaranno nuovamente inin quel diper la 61ma edizione della Rolex 24. I danesi daranno battaglia in GTD (GT3) con una Porsche 911 GT3-R (992) che verrà schierata dal MDK Motorsports. Mark Kvamme, boss del team che ha partecipato anche alla recente 12h del Golfo con l’attuale volto di Haas e l’ex pilota di F1, sarà il terzo uomo per la competizione statunitense che aprirà la stagione dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.e Jan hanno già corso in passato nel ‘World Center of Racing’. Il primo ha gareggiato con Cadillac nel 2021 e nel 2022, mentre il secondo ha militato per anni in GT con i colori di Corvette Racing. Per la coppia si tratta della seconda gara di un giornodopo l’esperienza a Le Mans in ...

Sempre a proposito di Ferrari, è infine da sottolineare il 7° posto diMagnussen , ottenuto insieme al padree allo statunitense Mark Kvamme.... faranno parte della squadra anche il 61enne californiano Mark Kvamme - che all'attività di pilota unisce quella di imprenditore di successo - e soprattutto il padre diMagnussen , già ... F1, Kevin e Jan Magnussen ancora in pista insieme a Daytona Kevin Magnussen is to partner his father, Jan at Daytona next month when the pair contest the Rolex 24 in a Porsche 911 GT3 R.