(Di lunedì 12 dicembre 2022)Alè convinto che Fernandopossa tornare a disputare inla. Il qatariota ha elogiato il due volte campione del mondo di F1, presente in Arabia Saudita nel famoso rally raid del gennaio del 2020. Il quattro volte vincitore della, determinato a confermarsi al vertice dopo quanto accaduto nella passata stagione, ha affermato alla stampa ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Continuo a fare pressioni su Fernandodi tornare. Il team mi aveva incaricato di spiegare le tecniche per affrontare le dune di sabbia”. L’alfiere della casa giapponese ha concluso affermando: “Abbiamo trascorso tre giorni di allenamento in Qatar. Lui ha svolto un lavoro eccellente, ha un talento incredibile. Ha dimostrato di avere la velocità, per vincere ...

OA Sport

In occasione della cerimonia di fine anno organizzata dalla FIA a Bologna, ha suscitato interesse l'intervento diAl - Attiyah , pilota qatariota vincitore di quattro edizioni del RallyIl cinquantaseienne giovanotto francese aveva la meglio sul fresco vincitore dellaAl - Attiyah, e su Sebastien Loeb, leggenda vivente dei rally che, fra i due raid, si è andato ad ... Dakar, Nasser Al Attiyah: "Sono sicuro che Alonso tornerà in futuro" I campioni in carica Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel faranno da apripista - Giniel de Villiers e Dennis Murphy tornano a gareggiare nella Dakar - Henk Lategan e Brett Cummings puntano a stupire all ...La casa giapponese ha ricevuto i trofei al Gala Fia per i suoi tre campionati mondiali conquistati nel 2022: i Wrc, Endurance e Rally Raid, vinti sia tra i piloti che come costruttori. Premiati anche ...