Calabria | «Non mi aspettavo un Napoli così forte»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il difensore del Milan, Davide, non si capacita dell’inizio di stagione deldi Luciano Spalletti. In un’intervista a Sky Sport ha parlato anche di questo.è fermo da ottobre per una lesione muscolare. Innanzitutto parla delle sue condizioni fisiche. “Ho recuperato dall’infortunio”. Poi, risponde ad una domanda sulla lotta per lo scudetto in Serie A. “Non miun inizio di stagionelungo e nemmeno un: i partenopei stanno facendo un campionato incredibile. Gennaio sarà un mese fondamentale perché loro hanno molto scontri diretti. Il nostro obiettivo rimane lo stesso: vincere. Vincere la seconda stella è un obiettivo, sarà più difficile dello scorso anno”.ha parlato anche ...