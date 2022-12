Animali | Ferraro | “Giustizia per Jack | gettato in un cassonetto | poteva fare una fine terribile”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “La scorsa settimana è stato rinvenuto immerso nell’immondizia un meticcio simile a un maltese, si è salvato grazie all’intervento di una signora che ha sentito i guaiti del cagnolino e si è accertata della loro provenienza, capendo che venivano dal. Un episodio di una violenza e crudeltà inconcepibili. – dichiara il Consigliere della Lista Civica Gualtieri Sindaco Rocco– Il cagnolino è stato poi preso in consegna dal canile di Muratella, dove si trova tuttora, è in possesso del microchip e ha sette anni, compiuti proprio il giorno del suo ritrovamento. Siamo davanti a vero atto di inciviltà, un episodio che non solo è abominevole per laatroce che rischiava di subire il cane, ma che è sintomo di profonda tendenza alla violenza nei confronti del prossimo. Seguirò in prima persona la vicenda sperando di ...