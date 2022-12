Allarme sciroppi per la tosse | ritirati dal mercato quelli con folcodina | “Pericolo di gravi reazioni allergiche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Via glicontentidaleuropeo. Come viene segnalato sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), l’ordine perentorio arriva dal comitato di sicurezza dell’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) che, conclusa la revisione dei medicinali contenenti, utilizzati in adulti e bambini per il trattamento dellanon produttiva (secca) e, in combinazione con altri principi attivi, per il trattamento dei sintomi di raffreddore e influenza, ha raccomandato la revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio nell’Ue per questi medicinali”. “I dati disponibili hanno dimostrato come l’uso dinei 12 mesi precedenti l’anestesia generale con agenti bloccanti neuromuscolari (NMBA) sia un fattore di rischio per lo sviluppo di una reazione ...