(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dimissioni a raffica nel gruppo per il Qatargate: Tarabella, Arena, Cozzolino, Bartolo lasciano gli incarichi. Sarà commissione d’inchiesta parlamentare, nella paura di un’indagine che sembra allargarsi. Con scene mai viste: a plenaria in corso, perquisizioni e sigilli a Bruxelles e nella città alsaziana. Metsola: “Siamo sotto attacco”. I pm riescono a bloccare il voto per liberalizzare i visti del Qatar

L'HuffPost

...la vita in mare - rimarca Vassallo Paleologo - costituisce un preciso obbligo degli Stati e... le espulsioni collettive, e secondo la giurisprudenza della Corte europea di, anche i ...Il 27 ottobre, sull'asse Bruxelles -, il Consiglio Europeo e il Parlamento, dopo un ... Come al solito, quando bisogna adottare decisioni univoche in presenza di molteplici soggetti,... A Strasburgo prevale la difesa di corpo: nessuno attacca i socialisti Roberta Metsola apre la seduta parlamentare più pesante della sua giovane carriera. A Strasburgo la presidente del Parlamento Europeo dà il via all’ultima plenaria dell’anno, che di solito è la più ...