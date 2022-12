Torino | bimba salvata da trapianto di fegato collegato al cuore

Non è la prima volta ariescono a salvare la vita di un bambino e superare una frontiera della medicina dei ... Dove laaveva iniziato le cure con chemioterapici di ultima generazione all'...QUASI UN MIRACOLO 11 dicembre 2022 19:54salvata da trapianto di fegato collegato al cuore - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - >...'E' una storia di bella sanita', di una sanita' fatta di piu' professionisti che insieme si sono occupati di portare a guarigione questa bambina ...Non è la prima volta a Torino riescono a salvare la vita di un bambino e superare una frontiera della medicina dei trapianti come era successo un anno fa con un intervento eseguito su un piccolo di 4 ...