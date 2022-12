NBA | i risultati della notte 11 dicembre | Curry-Thompson e i Warriors battono i Celtics Gran notte per George e Lillard

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) Sono otto le partite che hanno illuminato laNBA, e tra queste ci sono anche alcuni confronti di spicco. Non è stata, va detto, unaitaliana, dal momento che Simone Fontecchio (distorsione alla caviglia sinistra) è stato comprensibilmente tenuto lontano dal parquet in quest’occasione. I San Antonio Spurs (8-18) hanno la meglio sui Miami Heat (12-15) per 111-115, trovando sei uomini in doppia cifra e Keldon Johnson a quota 21 punti; dall’altra parte non bastano i 30 di Jimmy Butler e i 23 di Tyler Herro. L’uomo che non t’aspetti, però, è Cam Thomas: nella folle partita tra Brooklyn Nets (16-12) e Indiana Pacers (14-13), finita 133-136, è lui a realizzare 33 punti dalla panchina e a sorprendere gli avversari, pur trascinati dai 35 di Tyrese Haliburton. Vittoria importante per i Los Angeles Clippers (15-13) si ...