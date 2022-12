LIVE Virtus Bologna-Scafati 27-33 | Serie A basket in DIRETTA | campani davanti a metà secondo quarto | V-nere in difficoltà

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29-41 Kyle Weems in lunetta segna due liberi che chiudono un parziale aperto di 22-0 degli ospiti: time-out di coach Caja! 27-41 Sottomano di David Logan: alla Segafredo Arena in questo momento c’è solo una squadra in campo, ed è! 27-39 Riccardo Rossato da due, con il parziale neldi 5-21! 27-37 Ancora Pinkins, per il +10 Givova che tiene aperto un break di 16-0! 27-35 2/2 ai liberi per Pinkins, con gli ospiti che sfiorano la doppia cifra di vantaggio a -3’42” dalla seconda sirena! 27-33 Appoggio di Lamb: time-out immediato di Sergio Scariolo! 27-31 L’americano arrivato da pochi giorni ina continua a segnare: tripla e +4! 27-28 Okoye riporta la Givovanel punteggio alla Segafredo ...

... allo Stadio 'Helvia Recina' di Macerata, andrà in scena Recanatese -Entella , gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, Girone B ; calcio di inizio previsto per ...consecutivi in otto giorni: quella casalinga per 0 - 3 contro il Catanzaro, quella esterna per 3 - 2 contro laFrancavilla e quella interna per 0 - 2 contro il Taranto. Ciononostante é ancora ...Una Virtus Segafredo Bologna punta nel vivo dal tracollo contro l'Olympiacos in EuroLeague di venerdì riceve alla Segafredo Arena una Givova Scafati, che arriva dal successo ...Il risultato in diretta live di Virtus Bologna-Scafati, sfida valida come decima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...