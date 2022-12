Kiev chiude a Putin | Non e' ancora il momento di negoziare

Agenzia ANSA

"La triste verità" è che non è ancora arrivato il momento di negoziare per porre fine alla guerra in Ucraina. Nel 290esimo giorno di invasione, il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba chiude al dialogo con Mosca dopo che nelle scorse ore Vladimir Putin aveva parlato di un accordo "inevitabile" da trovare prima o poi per mettere fine al conflitto. "La ragione è proprio Putin"