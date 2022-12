In sette nell' auto scappano all' alt | 3 giovani muoiono nello schianto

Il Tempo

...'Alessandrino hanno perso la vita tre ragazzi e due sono ricoverati in condizioni critiche, viaggiavano tutti a bordo della stessa auto. In tutto i ragazzi coinvolti sonoe tutti italiani ,...... poco prima dello schianto la vettura con a bordo iragazzi era stata vista da una pattuglia ... e fatto un volo di diversi metri e terminando la folle corsa finendo'area esterna, nel cortile ... Incidente mortale ad Alessandria, in sette nell'auto non si fermano all'alt dei carabinieri Nello schianto sono morti 3 giovani di 23, 21 e 15 anni. Ferite altre 4 persone, viaggiavano in sette a bordo di una Peugeot In un grave incidente, tra la notte del 10 e dell’11 dicembre, tra ...Come reso noto dal 118 i due feriti sono uno in codice rosso e uno in codice giallo. L'auto, su cui viaggiavano le sette persone finita fuori strada nelle prime ore di questa mattina, non si sarebbe ...