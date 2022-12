Guida pratica alle semifinali del Mondiale

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 11 dicembre 2022) Sono rimaste quattro Nazionali in lizza per la vittoria del2022. Martedì20 si giocherà Argentina-Croazia, mercoledì20 invece Francia-Marocco. Ma come stanno le quattro squadre che sperano ancora di vincere la Coppa del mondo? Quali sono i loro punti forti e quali i loro punti deboli? Argentina-Croazia Argentina: perché sì - Perché sta scritto. Perché questoè la fine di un’epoca e non può concludersi senza che uno dei due atleti più rappresentativi metta mano alla coppa. Perché ha dalla sua anche il fatalismo, Perché ha trovato in Enzo Fernández il riferimento dei prossimi anni, anche se non è Verón né Mascherano. Perché la Croazia è una squadra che attende, l’Argentina ce la può fare se deciderà che è cosa buona non andare in porta col pallone. Poi diventerà tutto entusiasmo, ...