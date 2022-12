Calendario Nintendo Switch #15 | micro-recensione Crash Team Racing Nitro-Fueled

(Di domenica 11 dicembre 2022) Accendete i motori per una nuovalampo di tuttoteK:sfreccia neldell’Avvento Non si campa solo di prime parti e i fan, che lo ammettano o meno, lo sanno bene: per questo motivo il nostrodell’Avvento oggi si ferma con unatutta dedicata a. Il gioco centra tutti i bersagli mancati da Chocobo GP, partendo da un roster oggettivamente incapace di deludere i fan del marsupiale ad una replica precisa del gameplay dell’originale. Parlando di remake, di solito le sviste ci sono; ci stupiamo, dunque, di quanto Beenox sia ...

tuttoteK

Switch sta vivendo un 2022 di importanti appuntamenti, che hanno già visto uscite ...su Switch però sono tutt'altro che finiti (per fortuna!) e abbiamo deciso di dare un'occhiata al...... dato che, solitamente, proprio in occasione del 'dell'Avvento' Gamestop offre sconti ...serie di offerte che sicuramente potranno interessare i possessori (o futuri possessori) di... Calendario Nintendo Switch #16: micro-recensione Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Accendete i motori per una nuova recensione lampo di tuttoteK: Crash Team Racing Nitro-Fueled sfreccia nel Calendario dell’Avvento!Per dovere di cronaca, segnaliamo che tra gli sconti del Calendario dell'Avvento ci sono anche delle console usate, come Nintendo Switch a 209,98 euro e PlayStation 4 500 GB a 199,98 euro, e l'Headset ...