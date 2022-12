Alessandria | auto fuori strada vicino al passaggio a livello | 3 morti il più giovane aveva 15 anni e 4 feriti Danni alla linea

Tre morti, tutti giovani, e due feriti. È il bilancio di un grave incidente avvenuto intorno alle 4 di notte alle porte di, in Piemonte, lungo la strada provinciale 244. L', che secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri intervenuti sul posto, è uscita di strada tra la località di Cabanette e il ...Tragedia nella notte sulla provinciale 244, alle porte di, all'altezza tra Cantalupo e Cabanette. Un'con sette persone a bordo è finita fuori strada: 3 di loro sono morte. Le vittime hanno 33, 29 e 15 anni. Le altre persone a bordo sono ...alle porte di Alessandria. Come reso noto dal 118 i due feriti sono uno in codice rosso e uno in codice giallo. Viaggiavano tutti su di una sola auto finita fuori strada tra la località di Cabanette e ...Tragedia questa notte sulle strade dell’Alessandrino , in Piemonte. A Cantalupo, attorno alle 4, un’auto con 7 persone a bordo ...