Thuram-Napoli | c’è un’importante novità sul futuro

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilsta iniziando a studiare per ile per i possibili colpi di calciomercato da mettere a segno. Migliorare la rosa di Luciano Spalletti è molto difficile ma per Cristiano Giuntoli sarà fondamentale scovare nuovi talenti per gli anni a venire. Uno dei nomi che sta sondando ilper l’attacco è quello di Marcus. Il bomber francese è in scadenza con il Borussia Mönchengladbach e piace in caso di cessione di Victor Osimhen.(Getty Images): si riducono le chance, il motivo Marcusè uno dei nomi che sta studiando ilin vista del. La possibilità di tesserarlo a parametro zero a fine stagione ingolosisce diversi club, e ciò ...

CalcioNapoli24

Raspa meglio di me" L'Inter non molla: sfida al Bayern per Giugno Acerbi infiamma- Inter: "battiamoli e lo Scudetto", Reina: "che emozione tornare. Lo Scudetto del 2018" ...Smentite totali su presunto interesse delper la punta francesepronto a svincolarsi a parametro zero dal Borussia. Non rientra nei piani tecnici partenopei. Non fa parte della ... Marcus Thuram-Napoli, Tuttosport: le richieste degli agenti complicano molto l'affare Si accende la sfida Juventus-Inter anche sul mercato. Ad infiammare il Derby d'Italia è Marcus Thuram, attaccante in scadenza col Borussia Monchengladbach in estate e impegnato con la Francia ai Mondi ...Cristiano Giuntoli è già al lavoro per creare il Napoli del futuro: ecco tutti i nomi presenti nella lista del ds azzurro ...