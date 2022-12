Agenzia ANSA

Unoha perso la vita sotto una valanga in val di Fassa. La slavina si è staccata nel primo pomeriggio in val San Nicolo, nei pressi dell'omonimo passo. L'allarme è stato lanciato da un ...Chi era Adèle Milloz Adèle Milloz, nata il 5 maggio 1996 a Bourg - Saint - Maurice, è stata unadi origine francese. Proveniente dalla città di Tignes in provincia di Savoia, ha vinto l'... Scialpinista muore sotto una valanga in val di Fassa TRENTO, 10 DIC - Uno scialpinista ha perso la vita sotto una valanga in val di Fassa. La slavina si è staccata nel primo pomeriggio in val San Nicolo, nei pressi dell'omonimo passo. L'allarme è stato ...